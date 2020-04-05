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9:38   5 Апреля 2020
Экономика

Экономист Колташов предостерег россиян от крупных покупок в период рецессии

Экономист Колташов предостерег россиян от крупных покупок в период рецессии

В докризисный период россияне активно делали крупные покупки, однако в условиях мировой рецессии следует задуматься о формировании финансовой "подушки безопасности". Об этом журналистам рассказал экономист Василий Колташов.

Период бурного развития экономики характеризуется ростом покупательской способности и готовностью потребителя вкладывать средства в дорогие товары. С одной стороны, рост количества сделок благотворно влияет на финансовую систему, с другой - многие россияне стали меньше задумываться о формировании накоплений. Во время мирового кризиса следует изменить привычки и временно отказаться от приобретения дорогих, но необязательных товаров.

Экономист Василий Колташов рекомендует россиянам ответственнее подходить к своим финансам. В сложившейся ситуации стоит начать откладывать деньги с каждой зарплаты, формируя "подушку безопасности". Ее должно хватить на 2-3 месяца в случае непредвиденной ситуации, пишет Ura.ru.

Вероятно, из пандемии и финансовой рецессии россияне выйдут с новым мировоззрением и взглядом на свои сбережения. По мнению эксперта, экономическая турбуленция приведет к формированию более рационального отношения к доступным средствам.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #кризис #сбережения #коронавирус

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