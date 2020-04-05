Самоизоляция из-за коронавируса может быть опасной для пожилых людей
Израильский врач Леонид Эйдельман рассказал РИА Новости, что стресс и переедание во время карантина может вызвать обострение хронических болезней у пожилых людей.
Самоизоляция является главным способом борьбы с коронавирусом. Однако карантин во время пандемии может быть опасен для пожилых людей. Дело в том, что пенсионерам противопоказано отсутствие движения, так как на фоне стресса могу обостриться хронические заболевания. Также для них губительно переедание, которое может начаться от скуки и стресса.
Эйдельман утверждает, что люди, которым требуется лечение, избегают посещения медицинских учреждений. Из-за отсутствия движения пенсионеры могут превратиться в лежачих больных. Врач посоветовал организовать физические упражнения даже в домашних условиях и много двигаться. Чтобы не впасть в депрессию от стресса, медик призывает искать хобби и не думать о пандемии.
ВОЗ объявила о пандемии 2019-nCoV 11 марта. В России зафиксировали 4731 случай заражения, 333 человека выздоровели. Все заболевшие коронавирусной инфекцией находятся под присмотром врачей.