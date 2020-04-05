Малоподвижность и стресс названы главными опасностями для пожилых во время самоизоляции

Отсутствие физической нагрузки, а также переедание и стресс могут обострить хронические заболевания у старшего поколения, из-за чего пожилые люди могут стать сидячими или даже лежачими пациентами, пояснил израильский врач Леонид Эйдельман.

Нужно по возможности оградить физические контакты с пожилыми людьми, но не социальные, подчеркнул специалист. Кроме того, врач напомнил о необходимости использования медицинских масок и перчаток в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Я считаю, что дистанцироваться надо физически, а не социально", — уточнил Эйдельман в беседе с РИА Новости.

Находящимся в самоизоляции пожилым людям доктор посоветовал больше двигаться в пределах квартиры, а также найти увлечение, чтобы не поддаваться переживаниям. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал особенно позаботиться о пенсионерах в условиях карантина.

Коронавирус диагностировали у 4 731 человека на территории России. Подробнее о течении заболевания в РФ можно узнать на специальном портале стопкоронавирус.рф.