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9:18   5 Апреля 2020
Экономика

ЦБ РФ установил правила работы банков до конца апреля

ЦБ РФ установил правила работы банков до конца апреля

​​​​​​​Банк России выпустил рекомендации организациям, которые предоставляют неотложные финуслуги, на период нерабочих дней, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

До конца апреля банки, НПФ, страховщики по ОМС, участники биржевой инфраструктуры и остальные должны обеспечивать предприятиям и населению непрерывный доступ к критически значимым услугам, в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы.

В случаях невозможности делать это через удаленные каналы необходимо организовать соответствующие процессы в офлайн-режиме, при этом лучше ограничиться минимальным количеством работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса. Также ЦБ рекомендует своевременно обновлять информацию о режиме работы офисов, онлайн-сервисов, а также изменениях в порядке оказания услуг.

Президент РФ Владимир Путин в рамках борьбы с COVID-19 объявил дни с 30 марта по 3 апреля нерабочими с сохранением за работниками зарплат, затем этот режим был продлен до конца месяца.

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Автор: Юлия Яковлева
#банки #банк россии #центробанк рф #коронавирус

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