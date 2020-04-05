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8:46   5 Апреля 2020
Общество

Соловьев призвал не доходить до идиотизма в ограничениях на фоне распространения COVID-19

Соловьев призвал не доходить до идиотизма в ограничениях на фоне распространения COVID-19

Ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса не должны доходить до крайности. Такое заявление сделал телеведущий Владимир Соловьев в эфире на своем YouTube-канале.

Полный запрет на передвижение по населенным пунктам введен в Краснодарском крае. Жителям региона можно выходить в магазин, аптеку и на прогулку с животными. Один из жителей Краснодарского края рассказал о ситуации Соловьеву. Он сообщил, что не может попасть в больницу, потому что нужно ехать из станицы в город с пропуском.

Телеведущий считает, что такие жесткие ограничения снимут уже в ближайшее время. По его словам, в ограничениях не нужно "доходить до идиотизма".

"В Краснодаре что-то совсем передавили", – прокомментировал журналист.

Соловьев уверен, что принимать карантинные меры необходимо. Но нужно помнить, что люди должны передвигаться в больницу или по срочным делам передает РИА Новости. Жителям регионов нужно предоставить такую возможность. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#карантин #соловьев #коронавирус

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