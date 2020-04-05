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7:58   5 Апреля 2020
Политика

Погребинский назвал голос Зеленского за закон о продаже земель признаком паники и страха

Погребинский назвал голос Зеленского за закон о продаже земель признаком паники и страха

Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады проголосовал за закон о продаже земель, потому что его запугали извне, считает политолог Михаил Погребинский.

Зеленский торопился принять закон, потому что находился в состоянии паники, сообщает РИА Новости. Погребинский уверен, что президента "ужасно запугали", что если он не проголосует, то "наступит конец".

Эту версию, по словам политолога, подтверждает и тот факт, что Зеленский ведет себя странно. Он торопится и назначает внеочередное заседание, хотя этот вопрос мог и подождать.

Погребинский обратил внимание на то, что за закон практически в полном составе проголосовали партия президента "Слуга народа" и "Европейская солидарность", главой которой является бывший украинский лидер Петр Порошенко. По мнению Погребинского, это может говорить о том, что Порошенко пообещали закрыть заведенное на него дело о растрате.

Верховная рада приняла закон, по которому с 1 июля 2021 года будет снят запрет на продажу сельскохозяйственных земель. За принятие закона проголосовали 259 депутатов.

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Автор: Василий Пименов
#украина #голосование #верховная рада #владимир зеленский

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