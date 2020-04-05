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7:24   5 Апреля 2020
Общество

ЦБ напомнил россиянам о начисления процентов во время кредитных каникул

ЦБ напомнил россиянам о начисления процентов во время кредитных каникул

Если заемщик хочет прибегнуть к кредитным каникулам, то проценты по его кредиту и дальше будут начисляться во время этого периода. Соответствующее заявление сделали в Центробанке России.

ЦБ посоветовал россиянам платить кредитору те суммы, которые являются для них посильными, чтобы они отчислялись на уменьшение основного долга по кредиту. По истечению 30 дней после завершения срока действия кредитных каникул заемщик приступает к выплатам начисленных за этот период процентов. Сумма процентов разбивается на ежемесячные платежи, которые должны быть полностью закрыты за 24 месяца.

После окончания льготного периода должны быть выплачены штрафы, выписанные за время кредитных каникул и до них. То же самое касается и просроченных процентов. Они должны погашаться равными ежемесячными платежами, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее утвердил закон о предоставлении кредитных каникул россиянам, владельцам малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Илья Романович
#центробанк #кредиты

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