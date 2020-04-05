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6:44   5 Апреля 2020
Общество

Вирусолог рассказал о влиянии весенней температуры на коронавирус

Вирусолог рассказал о влиянии весенней температуры на коронавирус

Весеннее потепление не повлияет на распространение коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

Потепление не сможет уменьшить или увеличить темпы распространения коронавируса. Альштейн считает, что не стоит ждать исчезновения вируса весной. Вероятно, распространение остановится ближе к лету, сообщает РИА Новости

Профессор пояснил, что коронавирусная инфекция – это респираторное заболевание. Эпидемия обычно происходит в нежаркие времена года. Причиной является то, что к лету люди становятся менее восприимчивы к различным вирусам.

Альштейн добавил, что меры, которые предпринимает государство в борьбе с коронавирусом, дают свои плоды. Именно поэтому скоро можно ожидать замедление распространения.

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Автор: Юлия Яковлева
#потепление #коронавирус

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