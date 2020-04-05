Внучку Кеннеди и ее сына признали погибшими после безуспешных поисков на заливе

Спасатели остановили операцию по поиску внучки американского политического деятеля Джона Кеннеди и ее сына. Женщина и восьмилетний ребенок пропали у берегов штата Мэриленд во время плавания в каноэ.

Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее сын официально признаны погибшими, сообщает газета USA Today. По информации спасателей, перевернутое каноэ нашли вечером 3 апреля. Поиски начали в этот же день, однако их приостановили из-за наступления темноты.

Ответственный за поисково-спасательную операцию Мэттью Файн рассказал, что операция заняла много времени и сил. Однако принять решение о прекращении поиска было очень сложно. Файн добавил, что спасатели сделали все возможное.

Супруг Мейв сообщил, что продолжит поиски жены и сына. Он уверен, что они погибли, но намерен найти хотя бы тела.

Мейв и Гидеон сели в каноэ, чтобы достать мяч. Он укатился в воду во время совместной игры во дворе их дома на берегу залива. Однако ветер вынес каноэ слишком далеко от берега. Мать и сын не смогли самостоятельно вернуться домой.