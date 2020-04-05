Американские медики вынуждены надевать дождевики и мусорные мешки вместо халатов

Медикам одного из нью-йоркских медицинских центров придется использовать дождевики и мусорные мешки из-за дефицита медицинских халатов. На данный момент в Нью-Йорке наблюдается самая тяжелая ситуация с коронавирусом в США.

Директор центра заявил, что не может ждать, пока правительство обеспечит медицинских работников необходимыми средствами защиты. По его словам, государственный запас истощен. Именно поэтому нужно проявить фантазию и быть изобретательными.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее пообещал, что в Нью-Йорк доставят тысячу военных медиков. Кроме того, по его словам, американцев ждут тяжелые времена – в ближайшие две недели может быть зафиксировано большое количество смертей.