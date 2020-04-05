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3:49   5 Апреля 2020
Экономика

Трамп может ввести пошлины на импорт нефти для спасения американских компаний

Трамп может ввести пошлины на импорт нефти для спасения американских компаний

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может ввести пошлины на нефть для защиты экономики. Это произойдет в том случае, если Эр-Рияд и Москва будут вести себя "нечестно" по отношению к Вашингтону.

Трамп заявил, что пошлины приносят большой доход государству. Если такое решение сможет защитить американские компании и их сотрудников, то президенту придется его принять.

На данный момент американский лидер не намерен вводить дополнительные пошлины. Однако он допускает такой сценарий, если Россия и Саудовская Аравия не предпримут шаги для стабилизации на мировом нефтяном рынке.

Недавно власти Китая снизили пошлины на некоторые группы товаров, которые импортируются из Соединенных Штатов. Решение приняли в целях "содействия здоровому развитию экономических отношений" между государствами.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #нефть #трамп #пошлины

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