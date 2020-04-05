Трамп может ввести пошлины на импорт нефти для спасения американских компаний

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может ввести пошлины на нефть для защиты экономики. Это произойдет в том случае, если Эр-Рияд и Москва будут вести себя "нечестно" по отношению к Вашингтону.

Трамп заявил, что пошлины приносят большой доход государству. Если такое решение сможет защитить американские компании и их сотрудников, то президенту придется его принять.

На данный момент американский лидер не намерен вводить дополнительные пошлины. Однако он допускает такой сценарий, если Россия и Саудовская Аравия не предпримут шаги для стабилизации на мировом нефтяном рынке.

Недавно власти Китая снизили пошлины на некоторые группы товаров, которые импортируются из Соединенных Штатов. Решение приняли в целях "содействия здоровому развитию экономических отношений" между государствами.