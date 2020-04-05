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3:01   5 Апреля 2020
Общество

Масштабную дезинфекцию общественных пространств проведут в Москве

Масштабную дезинфекцию общественных пространств проведут в Москве

Специалисты во второй раз проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств Москвы для предотвращения рисков распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут масштабную дезинфекцию дворовых территорий, дорог, тротуаров, а также межквартальных проездов. Работы будут проводиться с применением дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором, которые совершенно безопасны и используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах и детских садах.

В работах задействуют около 3,5 тысячи единиц техники. Комплексные бригады выполнят обработку в недоступных для техники местах вручную, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Телеканал "360" прежде сообщал, что столичные предприятия и учреждения должны регулярно проводить дезинфекцию. Кроме того, работникам и посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. 

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Автор: Ирина Большунова
#москва #дезинфекция

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