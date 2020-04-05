Красовский снял фильм о работе врачей больницы в Коммунарке во время пандемии коронавируса

Журналист Антон Красовский вместе со съемочной группой отправился в больницу в Коммунарке, чтобы снять ежедневную работу врачей в условиях пандемии коронавируса.

Фильм о работе специалистов с пациентами с COVID-19 в 40-й больнице в Коммунарке уже выпущен, сообщает RT. В центре внимания журналиста оказывается работа врачей, которым приходится круглосуточно присутствовать в больнице.

Также в фильме описывается ежедневная рутина медиков: утренний обход, исследование МРТ. Отмечается, что после съемок картины у главного врача больницы Дениса Проценко обнаружили коронавирус. Сейчас Красовский и вся команда, присутствовавшая на съемках, находятся на карантине.

Проценко поместили в изоляцию в его кабинете в больнице, откуда он может продолжать работать и не подвергать риску сотрудников. Доктор отмечал, что на данный момент хорошо себя чувствует.