Посольство РФ ответило главе МИД Австрии на обвинения в дезинформации о коронавирусе

Посольство РФ в Вене отреагировало на комментарий главы МИД Австрии Александера Шалленберга относительно дезинформации о коронавирусе, в распространении которой руководитель дипведомства обвинил ряд стран, включая Россию.

Министр иностранных дел Австрии ранее обвинил Россию, Китай и еще ряд стран в том, что они якобы занимаются распространением недостоверной информации о пандемии. Соответствующий комментарий опубликовало агентство APA.

Российское посольство в Вене призвало главу МИД Австрии представить хотя бы одно подтверждение голословных обвинений в адрес страны. Борьба с дезинформацией о коронавирусной инфекции является одним из важнейших направлений работы оперативного штаба, созданного при правительстве РФ, отметили в дипмиссии.

В посольстве обратили внимание на тот факт, что в европейских СМИ возросло количество публикаций о ситуации с коронавирусом в России, которые основываются на недостоверных источниках и не соответствуют действительности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее призвала европейские страны заняться оказанием помощи вместо того, чтобы распространять ложную информацию.