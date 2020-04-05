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США ожидают резкий скачок числа смертей от коронавируса в ближайшие две недели

 Главврач Коммунарки удивился молодым пациентам с коронавирусом

Главврач Коммунарки удивился молодым пациентам с коронавирусом
Беглов доложил Путину о работе по обеспечению помощи заболевшим COVID-19 в Петербурге

Беглов доложил Путину о работе по обеспечению помощи заболевшим COVID-19 в Петербурге

 Автосервисы и киоски с печатью заработают в Петербурге по новому постановлению Беглова

Автосервисы и киоски с печатью заработают в Петербурге по новому постановлению Беглова
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0:37   5 Апреля 2020
Политика

Беглов доложил Путину о работе по обеспечению помощи заболевшим COVID-19 в Петербурге

Беглов доложил Путину о работе по обеспечению помощи заболевшим COVID-19 в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили проводимые в городе мероприятия в рамках предотвращения рисков распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Путин и Беглов в субботу провели телефонный разговор. Губернатор Петербурга доложил президенту России о проводимых в городе мероприятиях по борьбе с коронавирусом, сообщают "Невские новости"

Беглов сообщил, что для приема пациентов с коронавирусом в Петербурге уже есть 2 644 койки, к концу месяца в больницах для заболевших COVID-19 будет обеспечено еще 2 767 коек. Власти города в соответствии с указаниями Минздрава обеспечат все необходимые условия для лечения больных. На этим цели правительством было выделено более 3,5 млрд рублей, сообщают "Невские новости".

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #беглов #коронавирус

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