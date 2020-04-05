Беглов доложил Путину о работе по обеспечению помощи заболевшим COVID-19 в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили проводимые в городе мероприятия в рамках предотвращения рисков распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Путин и Беглов в субботу провели телефонный разговор. Губернатор Петербурга доложил президенту России о проводимых в городе мероприятиях по борьбе с коронавирусом, сообщают "Невские новости"

Беглов сообщил, что для приема пациентов с коронавирусом в Петербурге уже есть 2 644 койки, к концу месяца в больницах для заболевших COVID-19 будет обеспечено еще 2 767 коек. Власти города в соответствии с указаниями Минздрава обеспечат все необходимые условия для лечения больных. На этим цели правительством было выделено более 3,5 млрд рублей, сообщают "Невские новости".