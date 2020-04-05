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0:25   5 Апреля 2020
Экономика

Автосервисы и киоски с печатью заработают в Петербурге по новому постановлению Беглова

Автосервисы и киоски с печатью заработают в Петербурге по новому постановлению Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выпустил новое постановление, по которому снимается запрет на работу некоторого бизнеса во время пандемии коронавируса.

Вновь начать работу смогут киоски с печатной прессой, салоны сотовой связи, автосервисы, сообщает Федеральное агентство новостей. Также смогут возобновить свою деятельность кафе, но при условии, что они будут работать только на вынос или доставку. 

Кроме того, с 7 по 10 апреля будут работать МФЦ. Они выдадут те документы, которые были запрошены до 27 марта. 

Без изменений остается карантин в школах. Дети останутся на дистанционном обучении до 30 апреля. До этой же даты будут закрыты детские и спортивные площадки, а также парки. Режим самоизоляции продлен до конца месяца для петербуржцев старше 65 лет. После снятия карантина власти перечислят каждом по 2 тыс. рублей, также их обеспечат лекарствами и медизделями безвозмездно.

Всего в Петербурге зафиксирован 171 случай заражения коронавируса. Из них семь человек выздоровели, двое погибли. 

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Автор: Василий Пименов
#санкт-петербург #бизнес #постановление #александр беглов #коронавирус

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