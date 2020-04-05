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США ожидают резкий скачок числа смертей от коронавируса в ближайшие две недели

 Главврач Коммунарки удивился молодым пациентам с коронавирусом

Главврач Коммунарки удивился молодым пациентам с коронавирусом
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0:02   5 Апреля 2020
Общество

США ожидают резкий скачок числа смертей от коронавируса в ближайшие две недели

США ожидают резкий скачок числа смертей от коронавируса в ближайшие две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели резко увеличится число погибших от коронавируса в стране.

Правительство направит тысячи военных для помощи в борьбе с COVID-19 в каждый штат, сообщает ТАСС. По словам Трампа, прогнозируется большое число смертей в ближайшие пару недель, они станут самыми трудными за все время борьбы с инфекцией в Америке.

Трамп также отметил, что тысячи военных отправятся в Нью-Йорк, где одна из самых трудных ситуаций с распространением коронавирусной инфекцией в стране. Всего в США зафиксировано более 305 тыс. случаев заражения COVID-19.

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Автор: Яна Либерман
#дональд трамп #сша #смерти #коронавирус

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