США ожидают резкий скачок числа смертей от коронавируса в ближайшие две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели резко увеличится число погибших от коронавируса в стране.

Правительство направит тысячи военных для помощи в борьбе с COVID-19 в каждый штат, сообщает ТАСС. По словам Трампа, прогнозируется большое число смертей в ближайшие пару недель, они станут самыми трудными за все время борьбы с инфекцией в Америке.

Трамп также отметил, что тысячи военных отправятся в Нью-Йорк, где одна из самых трудных ситуаций с распространением коронавирусной инфекцией в стране. Всего в США зафиксировано более 305 тыс. случаев заражения COVID-19.