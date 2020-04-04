Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США ожидают резкий скачок числа смертей от коронавируса в ближайшие две недели

США ожидают резкий скачок числа смертей от коронавируса в ближайшие две недели

 Главврач Коммунарки удивился молодым пациентам с коронавирусом

Главврач Коммунарки удивился молодым пациентам с коронавирусом
Беглов доложил Путину о работе по обеспечению помощи заболевшим COVID-19 в Петербурге

Беглов доложил Путину о работе по обеспечению помощи заболевшим COVID-19 в Петербурге

 Автосервисы и киоски с печатью заработают в Петербурге по новому постановлению Беглова

Автосервисы и киоски с печатью заработают в Петербурге по новому постановлению Беглова
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

 Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами
США ожидают резкий скачок числа смертей от коронавируса в ближайшие две недели

США ожидают резкий скачок числа смертей от коронавируса в ближайшие две недели

 Главврач Коммунарки удивился молодым пациентам с коронавирусом

Главврач Коммунарки удивился молодым пациентам с коронавирусом
Беглов доложил Путину о работе по обеспечению помощи заболевшим COVID-19 в Петербурге

Беглов доложил Путину о работе по обеспечению помощи заболевшим COVID-19 в Петербурге

 Автосервисы и киоски с печатью заработают в Петербурге по новому постановлению Беглова

Автосервисы и киоски с печатью заработают в Петербурге по новому постановлению Беглова
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

 Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами
23:44   4 Апреля 2020
Общество

Главврач Коммунарки удивился молодым пациентам с коронавирусом

Главврач Коммунарки удивился молодым пациентам с коронавирусом

Возраст пациентов с коронавирусной инфекцией поразил врачей больницы в Коммунарке. За последние сутки в Москве инфекцию обнаружили у 210 граждан в возрасте от 18 до 45 лет.

Главный врач Коммунарки Денис Проценко признался, что весь персонал больницы был поражен наплыву молодых пациентов, так как коронавирус чаще поражает пожилых людей. За последние сутки в Москве было выявлено 210 случаев заражения среди людей в возрасте от 18 до 45 лет, 145 случаев среди пациентов от 46 до 65 лет. Также коронавирусную инфекцию диагностировали 67 пациентам старше 65 лет и 14 несовершеннолетним пациентам, передает RT.

Считается, что пожилые люди также находятся в зоне риска в связи с пандемией коронавируса. У пациентов в возрасте заболевание часто перерастает в тяжелую форму из-за сопутствующих хронических недугов.

Согласно последним данным, на территории РФ 4 апреля было диагностировано 582 новых случаев заражения коронавируса, 434 из которых были выявлены в Москве. Общее число заразившихся в столице составляет 3 357 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#москва #коммунарка #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...