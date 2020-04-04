Главврач Коммунарки удивился молодым пациентам с коронавирусом

Возраст пациентов с коронавирусной инфекцией поразил врачей больницы в Коммунарке. За последние сутки в Москве инфекцию обнаружили у 210 граждан в возрасте от 18 до 45 лет.

Главный врач Коммунарки Денис Проценко признался, что весь персонал больницы был поражен наплыву молодых пациентов, так как коронавирус чаще поражает пожилых людей. За последние сутки в Москве было выявлено 210 случаев заражения среди людей в возрасте от 18 до 45 лет, 145 случаев среди пациентов от 46 до 65 лет. Также коронавирусную инфекцию диагностировали 67 пациентам старше 65 лет и 14 несовершеннолетним пациентам, передает RT.

Считается, что пожилые люди также находятся в зоне риска в связи с пандемией коронавируса. У пациентов в возрасте заболевание часто перерастает в тяжелую форму из-за сопутствующих хронических недугов.

Согласно последним данным, на территории РФ 4 апреля было диагностировано 582 новых случаев заражения коронавируса, 434 из которых были выявлены в Москве. Общее число заразившихся в столице составляет 3 357 человек.