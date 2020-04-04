Эрдоган скрывает число погибших в Сирии турков ради спасения своей репутации

Потери в рядах турецких военнослужащих в Сирии Анкара сообщает при помощи контролируемых вбросов информации. Таким образом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается удержать власть и спасти свою репутацию.

Такое мнение выразил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец. По его словам, смерть военнослужащих Турции является мощнейшим идеологическим оружием, передает ФАН.

"Чем больше их будет (смертей солдат – Прим. Ред), тем сильнее оно будет бить по репутации Эрдогана. Поэтому количество погибших солдат в авантюрах турецкого лидера тщательно скрываются от народа", – сказал Баранец.

Военный обозреватель "КП" подчеркнул, что сведения о потерях – это одни из самых секретных материалов. Они "бьют по морали личного состава" и вызывают множество вопросов среди населения.

Баранец напомнил, что перевороты в Турции вполне обычное явление, если народ недоволен политикой главы. В том случае, если солдаты и дальше будут гибнуть, а Эрдоган не сможет дать объяснение таким потерям, его ждет новый переворот.

Телеканал "360"сообщает, что глава Турции прекратил авиасообщение с другими странами из-за распространения COVID-19. Междугородние перемещения будут осуществляться только с разрешения местных властей.