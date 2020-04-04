Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Подмосковья обсудят компенсацию с каждым пострадавшим от хлопка в Орехово-Зуево

Власти Подмосковья обсудят компенсацию с каждым пострадавшим от хлопка в Орехово-Зуево

 Доктор наук Зуев заявил, что итальянский вариант распространения COVID-19 в РФ невозможен

Доктор наук Зуев заявил, что итальянский вариант распространения COVID-19 в РФ невозможен
Эрдоган скрывает число погибших в Сирии турков ради спасения своей репутации

Эрдоган скрывает число погибших в Сирии турков ради спасения своей репутации

 Эрдоган стал крупным заказчиком на рынке террористических услуг

Эрдоган стал крупным заказчиком на рынке террористических услуг
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

 Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами
Власти Подмосковья обсудят компенсацию с каждым пострадавшим от хлопка в Орехово-Зуево

Власти Подмосковья обсудят компенсацию с каждым пострадавшим от хлопка в Орехово-Зуево

 Доктор наук Зуев заявил, что итальянский вариант распространения COVID-19 в РФ невозможен

Доктор наук Зуев заявил, что итальянский вариант распространения COVID-19 в РФ невозможен
Эрдоган скрывает число погибших в Сирии турков ради спасения своей репутации

Эрдоган скрывает число погибших в Сирии турков ради спасения своей репутации

 Эрдоган стал крупным заказчиком на рынке террористических услуг

Эрдоган стал крупным заказчиком на рынке террористических услуг
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

 Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами
22:51   4 Апреля 2020
Политика

Эрдоган скрывает число погибших в Сирии турков ради спасения своей репутации

Эрдоган скрывает число погибших в Сирии турков ради спасения своей репутации

Потери в рядах турецких военнослужащих в Сирии Анкара сообщает при помощи контролируемых вбросов информации. Таким образом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается удержать власть и спасти свою репутацию.

Такое мнение выразил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец. По его словам, смерть военнослужащих Турции является мощнейшим идеологическим оружием, передает ФАН.

"Чем больше их будет (смертей солдат – Прим. Ред), тем сильнее оно будет бить по репутации Эрдогана. Поэтому количество погибших солдат в авантюрах турецкого лидера тщательно скрываются от народа", – сказал Баранец.

Военный обозреватель "КП" подчеркнул, что сведения о потерях – это одни из самых секретных материалов. Они "бьют по морали личного состава" и вызывают множество вопросов среди населения.

Баранец напомнил, что перевороты в Турции вполне обычное явление, если народ недоволен политикой главы. В том случае, если солдаты и дальше будут гибнуть, а Эрдоган не сможет дать объяснение таким потерям, его ждет новый переворот.

Телеканал "360"сообщает, что глава Турции прекратил авиасообщение с другими странами из-за распространения COVID-19. Междугородние перемещения будут осуществляться только с разрешения местных властей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#турция #эрдоган #баранец

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...