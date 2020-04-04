Сотрудники Росгвардии оцепят дом, пострадавший при взрыве в Орехово-Зуеве

Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв, будет оцеплен сотрудниками Росгвардии. Соответствующее заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Взрыв произошел вечером четвертого апреля в одной из квартир дома. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области оперативно прибыли на место происшествия и обеспечили работу экстренных служб, а также принимали участие в эвакуации жильцов дома, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Дом будет оцеплен сотрудниками Росгвардии. Завтра в 18:00 мы обсудим и перспективу дома на основании обследования спасателей, и дальнейшие мероприятия по восстановлению документов и других вопросов", – сказал губернатор.

Также отмечается, что для охраны дома и имущества граждан будут привлечены бойцы Сергиев-Посадского ОМОН "Пересвет".

Телеканал "360" сообщает, что сотрудники МЧС достали тело женщины из-под завалов обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в Орехово-Зуеве.