Эрдоган стал крупным заказчиком на рынке террористических услуг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пользуется террористами для достижения своих амбиций, но это может привести его к потере власти. Соответствующее заявление сделал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Ливийская национальная армия (ЛНА) после вооруженной провокации террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии взяла в плен джихадиста. Он рассказал, как его завербовала Турция для участия в боях на стороне ПНС.

Перенджиев поделился с Федеральным агентством новостей, что Эрдоган на фоне турецкого вмешательства в дела Ливии и Сирии стал крупным заказчиком на рынке террористических услуг. Более того, нарушение международного права и помощь террористам негативно воспринимается как турецким населением, так и большинством стран в мире. Оппозиция Турции требует от властей раскрыть информацию о расходах властей на боевиков, о точных данных о потерях среди военных Турции – Анкара в ответ молчит.

Эксперт считает, что в результате Эрдоган может дойти до того, что попросту лишится власти. Сейчас он рассчитывает на поддержку тюркского населения. Но действия турецкого лидера отталкивают от него народ, а сама страна может "отколоться" и от Европы, и от США, подчеркивает Перенджиев. Однако международное сообщество не реагирует на политику Эрдогана необходимым образом, что заставляет подозревать их в какой-либо выгоде от действий турецкого лидера.