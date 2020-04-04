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21:44   4 Апреля 2020
Политика

Эрдоган стал крупным заказчиком на рынке террористических услуг

Эрдоган стал крупным заказчиком на рынке террористических услуг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пользуется террористами для достижения своих амбиций, но это может привести его к потере власти. Соответствующее заявление сделал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Ливийская национальная армия (ЛНА) после вооруженной провокации террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии взяла в плен джихадиста. Он рассказал, как его завербовала Турция для участия в боях на стороне ПНС.

Перенджиев поделился с Федеральным агентством новостей, что Эрдоган на фоне турецкого вмешательства в дела Ливии и Сирии стал крупным заказчиком на рынке террористических услуг. Более того, нарушение международного права и помощь террористам негативно воспринимается как турецким населением, так и большинством стран в мире. Оппозиция Турции требует от властей раскрыть информацию о расходах властей на боевиков, о точных данных о потерях среди военных Турции – Анкара в ответ молчит.

Эксперт считает, что в результате Эрдоган может дойти до того, что попросту лишится власти. Сейчас он рассчитывает на поддержку тюркского населения. Но действия турецкого лидера отталкивают от него народ, а сама страна может "отколоться" и от Европы, и от США, подчеркивает Перенджиев. Однако международное сообщество не реагирует на политику Эрдогана необходимым образом, что заставляет подозревать их в какой-либо выгоде от действий турецкого лидера.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #турция #эрдоган #ливия

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