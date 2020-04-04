Власти Подмосковья обсудят компенсацию с каждым пострадавшим от хлопка в Орехово-Зуево

Пострадавшие при хлопке газа в одном из домов подмосковного Орехово-Зуево получат компенсации, размер которых обговорят индивидуально.

Разговор на эту тему проведут с каждой отдельной семьей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "360". С пострадавшими в индивидуальном порядке разберут, в какой именно компенсации они нуждаются. Сотрудники администрации Подмосковья с вниманием относятся к потребностям каждого из людей, заверил Воробьев. Он отметил, что никто из жителей дома, где произошел хлопок газа, не останется без компенсации.

«Мы сделаем все для того, чтобы это несчастье вместе пережить», – заявил губернатор.

Инцидент произошел днем 4 апреля. В результате трагического случая погиб один человек. Причиной ЧП стал хлопок бытового газа. Очевидцы смогли своими силами достать из-под завала подростка.