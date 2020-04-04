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21:07   4 Апреля 2020
Общество

Доктор наук Зуев заявил, что итальянский вариант распространения COVID-19 в РФ невозможен

Доктор наук Зуев заявил, что итальянский вариант распространения COVID-19 в РФ невозможен

Итальянского варианта распространения COVID-19 в России не будет, заявил доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Собеседник канала "360" отметил, что скоро закончится переброска российских специалистов из-за рубежа, и ситуация начнет улучшаться. По мнению Виктора Зуева, важную роль сыграли решения, принятые властями страны, а также закрытие границы с Китаем. В целом ситуация в России не похожа на то, что происходит в Италии или США, добавил Зуев.

Однако нельзя говорить, что пик заболеваемости уже пройден. Возвращение людей из ряда стран подпитывает количество зараженных, убежден доктор медицинских наук. Следить за ситуацией с COVID-19 в городах России граждане могут на сайте стопкоронавирус.рф. Там можно найти информацию, сколько заболевших и выздоровевших насчитывается в том или ином городе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил нерабочими последующие дни до 30 апреля включительно. До этого режим нерабочей недели действовал до 3 апреля включительно. Гражданам рекомендуется не покидать дом без крайней необходимости. Например, они могут отправиться за продуктами или лекарствами. Допускается и выход на улицу, чтобы выгулять домашнее животное.

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Автор: Яна Либерман
#россия #италия #коронавирус

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