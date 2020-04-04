Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Подмосковья обсудят компенсацию с каждым пострадавшим от хлопка в Орехово-Зуево

Власти Подмосковья обсудят компенсацию с каждым пострадавшим от хлопка в Орехово-Зуево

 Доктор наук Зуев заявил, что итальянский вариант распространения COVID-19 в РФ невозможен

Доктор наук Зуев заявил, что итальянский вариант распространения COVID-19 в РФ невозможен
Голикова заявила, что власти РФ не бросали застрявших за рубежом россиян

Голикова заявила, что власти РФ не бросали застрявших за рубежом россиян

 Власти Азербайджана подтвердили перенос экстренного заседания ОПЕК+ на 9 апреля

Власти Азербайджана подтвердили перенос экстренного заседания ОПЕК+ на 9 апреля
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

 Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами
Власти Подмосковья обсудят компенсацию с каждым пострадавшим от хлопка в Орехово-Зуево

Власти Подмосковья обсудят компенсацию с каждым пострадавшим от хлопка в Орехово-Зуево

 Доктор наук Зуев заявил, что итальянский вариант распространения COVID-19 в РФ невозможен

Доктор наук Зуев заявил, что итальянский вариант распространения COVID-19 в РФ невозможен
Голикова заявила, что власти РФ не бросали застрявших за рубежом россиян

Голикова заявила, что власти РФ не бросали застрявших за рубежом россиян

 Власти Азербайджана подтвердили перенос экстренного заседания ОПЕК+ на 9 апреля

Власти Азербайджана подтвердили перенос экстренного заседания ОПЕК+ на 9 апреля
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

 Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами
20:52   4 Апреля 2020
Политика

Голикова заявила, что власти РФ не бросали застрявших за рубежом россиян

Голикова заявила, что власти РФ не бросали застрявших за рубежом россиян

Власти приостановили вывоз застрявших за рубежом россиян только на два дня. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в субботу, 4 апреля.

Россия не останавливала вывоз оставшихся за границей соотечественников. По ее словам, временный тайм-аут на прилет рейсов в РФ связан с тем, что власти должны составить четкий план действий. 

"Он (перерыв. — Прим. ред.) нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию России", — объяснила Голикова. 

Она подчеркнула, что все желающие вернуться на родину должны для этого заполнить анкету на сайте "Госуслуги". После того как будут получены данные, власти сформируют график. Это делается для того, чтобы максимально скомплектовать борты, которые направляются в одно место.

Голикова отметила, что власти никого не бросали. Сейчас ведется работа над созданием цивилизованного графика прилета в Россию, чтобы сохранить здоровье тех, кто живет и соблюдает новые правила, введенные по указу президента РФ Владимира Путина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #голикова #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...