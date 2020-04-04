Голикова заявила, что власти РФ не бросали застрявших за рубежом россиян

Власти приостановили вывоз застрявших за рубежом россиян только на два дня. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в субботу, 4 апреля.

Россия не останавливала вывоз оставшихся за границей соотечественников. По ее словам, временный тайм-аут на прилет рейсов в РФ связан с тем, что власти должны составить четкий план действий.

"Он (перерыв. — Прим. ред.) нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию России", — объяснила Голикова.

Она подчеркнула, что все желающие вернуться на родину должны для этого заполнить анкету на сайте "Госуслуги". После того как будут получены данные, власти сформируют график. Это делается для того, чтобы максимально скомплектовать борты, которые направляются в одно место.

Голикова отметила, что власти никого не бросали. Сейчас ведется работа над созданием цивилизованного графика прилета в Россию, чтобы сохранить здоровье тех, кто живет и соблюдает новые правила, введенные по указу президента РФ Владимира Путина.