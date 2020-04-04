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20:51   4 Апреля 2020
Наука

Доктор Мясников признался, что ошибся в прогнозе коронавируса

Доктор Мясников признался, что ошибся в прогнозе коронавируса

Доктор Мясников признал свою ошибку в изначальной оценке масштабов пандемии коронавируса. По словам специалиста, ситуация с COVID-19 разрешится только через 2-3 года.

В своем микроблоге доктор написал, что не ожидал такого масштаба пандемии и того, что ситуация будет меняться в худшую сторону. По мнению медика, скоро эпидемия пойдет на спад, и коронавирус перейдет в разряд обычных возбудителей ОРЗ.

При этом, периодически будут возникать вспышки заболевания по типу эпидемий гриппа и простуды, однако они уже не будут так сильно влиять на жизнь людей. Окончательно борьба с коронавирусом завершится через 2-3 года, уверен Мясников.

Специалист призвал строго соблюдать карантинные меры, чтобы пережить пик пандемии и скорее вернуться к обычной жизни.

 

 

 

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Автор: Ирина Большунова
#здоровье #карантин #мясников #коронавирус

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