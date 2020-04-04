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20:43   4 Апреля 2020
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Губернатор Подмосковья побывал в палате у пострадавшего в Орехово-Зуеве

Губернатор Подмосковья побывал в палате у пострадавшего в Орехово-Зуеве

Глава Подмосковья Андрей Воробьев побывал в больнице, куда привезли пострадавших после аварии в доме в Орехово-Зуеве, чтобы проверить их состояние.

Врачи рассказали о том, как чувствуют себя пострадавшие, которых направили в больницу после ЧП, случившегося в жилом доме в Орехово-Зуево. Об этом сообщает телеканал "360".

Губернатор побывал в палате одного из пациентов и высказал ему слова поддержки. Также он поинтересовался, в каком состоянии находятся другие больные, поступившие на лечение после аварии. Медики сообщили губернатору, что троих пациентов готовят к тому, чтобы в скором времени отправить на лечение в МОНИКИ, а одного готовятся отправить на лечение в одну из больниц столицы. 

Глава Подмосковья отметил, что врачи работают при полной отдаче и следят за больными на должном уровне.

"Все четверо будут жить, и никаких угроз не существует", — отметил после посещения клиники губернатор.

Добавим, ЧП произошло днем 4 марта в жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве. Из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд с третьего по пятый этаж. В результате происшествия погибли два человека, шестеро пострадали.

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Автор: Борис Нестеров
#чп #воробьев #орехово-зуево

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