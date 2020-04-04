Роспотребнадзор: COVID-19 передается несколькими способами

Основные симптомы заболевания коронавирусной инфекцией перечислила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, COVID-19 передается преимущественно капельным путем. По данным некоторых исследователей, в 4-6% это воздушный способ передачи, отметила Анна Попова. Один заболевший может инфицировать еще трех людей, пояснила глава Роспотребнадзора. Если лечение протекает без симптомов, то инфицированный может заразить одного человека. Важно помнить, что COVID-19 способен сохраняться на поверхности в течение 72 часов.

К основным признакам заболевания относятся повышенная температура и сухой кашель. Подробнее о симптомах COVID-19 можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Этот российский ресурс призван информировать граждан о числе выздоровевших и заболевших в стране. Кроме того, он опровергает наиболее популярные мифы о коронавирусной инфекции.

По данным на 4 апреля, в России выявлен 4731 случай заболевания. Избавиться от COVID-19 удалось 333 людям. Те, у кого заболевание протекает в легкой форме, могут проходить лечение дома. Однако покидать пределы квартиры в таких случаях запрещено, чтобы не подвергать опасности здоровых людей.