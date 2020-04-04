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20:32   4 Апреля 2020
Общество

Названы органы власти, которые будут штрафовать за нарушение режима во время пандемии

Названы органы власти, которые будут штрафовать за нарушение режима во время пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, какие органы исполнительной власти будут иметь право составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридические лица, нарушающие режим повышенной готовности в условиях пандемии.

Контролировать соблюдение режима будут шесть ведомств: Объединение административно-технических инспекций, префектуры административных округов и управы районов, административная дорожная инспекция, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, а также департаменты торговли и услуг, образования и науки.

Градоначальник столицы заявил, что теперь все работающие жители Москвы обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров. В рабочих помещениях требуется проводить регулярную дезинфекцию.

По официальной информации, на сегодняшний день, 4 апреля, коронавирусной инфекцией в России заражены 4 149 человек, из них только в Москве за последние сутки выявлены 430 заболевших, половина из которых в возрасте от 18 до 45 лет. Всего в Москве насчитывается 3 357 пациентов.

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Автор: Борис Нестеров
#собянин #режим #коронавирус

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