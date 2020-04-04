Названы органы власти, которые будут штрафовать за нарушение режима во время пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, какие органы исполнительной власти будут иметь право составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридические лица, нарушающие режим повышенной готовности в условиях пандемии.

Контролировать соблюдение режима будут шесть ведомств: Объединение административно-технических инспекций, префектуры административных округов и управы районов, административная дорожная инспекция, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, а также департаменты торговли и услуг, образования и науки.

Градоначальник столицы заявил, что теперь все работающие жители Москвы обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров. В рабочих помещениях требуется проводить регулярную дезинфекцию.

По официальной информации, на сегодняшний день, 4 апреля, коронавирусной инфекцией в России заражены 4 149 человек, из них только в Москве за последние сутки выявлены 430 заболевших, половина из которых в возрасте от 18 до 45 лет. Всего в Москве насчитывается 3 357 пациентов.