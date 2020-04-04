ВОЗ оценила вероятность передачи коронавируса воздушным путем

Существует возможность передачи коронавируса по воздуху от бессимптомных носителей, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По мнению Райана, больше всего заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с симптомами коронавирусной инфекции (94%). Он добавил, что 6% заражений происходит от людей без признаков болезни.

В настоящее время эксперты ВОЗ изучают все возможные материалы, чтобы понять, насколько эффективно использование медицинских масок здоровыми людьми. Однако важнейшим остается предоставление хирургических и специальных медицинских масок врачам и медицинским работникам, которые круглосуточно борются за жизнь больных коронавирусом.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что делать, если один из членов семьи заражен коронавирусной инфекцией. Подготовленная экспертами памятка насчитывает семь пунктов, один из которых состоит в том, что заболевшего необходимо изолировать от всех здоровых членов семьи в отдельной комнате с хорошим проветриванием.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.