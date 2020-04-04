Власти Азербайджана подтвердили перенос экстренного заседания ОПЕК+ на 9 апреля

Встреча представителей стран — участниц формата ОПЕК+ пройдет в четверг, 9 апреля. Это подтвердила пресс-секретарь Министерства энергетики Азербайджана Замина Алиева. В связи с пандемией коронавируса диалог организуют в формате видеоконференции .

Энергетическое ведомство подтверждает ранее полученную информацию о переносе экстренного совещания ОПЕК+. Мероприятие отложено на четверг, 9 апреля, оно пройдет в форме онлайн-конференции. Подобное решение обусловлено мерами предосторожности в период пандемии COVID-19.

Новая дата уже согласована в ОПЕК, подтвердила ТАСС пресс-секретарь энергетического ведомства Азербайджана Замина Алиева.

Баку активно выступает за проведение новой сессии переговоров и формирования общего плана действий в связи с резким обвалом цен на нефть. Республика призывает все государства ОПЕК+ проявить солидарность и начать совместно работать в новых экономических условиях.