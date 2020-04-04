Срывы перемирия на фоне пандемии коронавируса угрожают жизням ливийцев

Важно соблюдать перемирие в Ливии на фоне пандемии коронавируса, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

Издание Afrigatenews отмечает, что в ЛАГ выразили глубокое сожаление в связи с нарушениями режима прекращения огня. Ахмед Абу аль-Гейт призвал участников внутриливийского кризиса сложить оружие, отметив, что обеспокоен угрозой распространения COVID-19. ЛАГ намерена поддержать ливийский народ в преодолении кризиса.

По последним данным, в Ливии зафиксирован один летальный случай среди больных коронавирусом. Кроме того, 10 человек имеют подтвержденный диагноз, пишет Федеральное агентство новостей. Все они находятся на контролируемых так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии территориях. Рост числа больных COVID-19 обусловлен низким уровнем развития системы здравоохранения страны. Плюс ко всему, в Ливии находятся сирийские джихадисты. Их туда доставляет Турция. Всего в Ливии находятся несколько тысяч ливийских радикалов. Генеральный секретарь ЛАГ осудил военное вмешательство в дела государства.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал документ о невмешательстве в ливийский кризис. Это глава турецкого государства сделал на январской конференции по Ливии в Берлине. В действительности Турция продолжает поставлять террористам ПНС Ливии оружие, а также военную технику.