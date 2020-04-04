Несколько нефтекомпаний России оформляют документы на поставки сырья для Белоруссии

Четыре российских нефтяных компании оформляют документы по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле. Об этом заявил представитель "Транснефти" Игорь Демин.

По его словам, предприятия оформляют первые маршрутные поручения. Он также добавил, что документы составляют компании, являющиеся традиционными поставщиками черного золота для Белоруссии.

"Роснефть" ранее сообщила, что заключила контракт с белорусскими НПЗ на поставку сырья. Транспортировка будет осуществляться на оговоренных ранее условиях. Речь идет о премии в пять долларов за тонну. В общей сложности российские компании подали заявки на поставки нефти в апреле 2020 года на 1 млн тонн.