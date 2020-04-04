Карасев сообщил, что Зеленский хочет взять кредит у МВФ и объявить дефолт на Украине

Украинские власти хотят взять кредит у МВФ, а затем объявить дефолт, чтобы отказаться от долговых обязательств. Политолог Владимир Карасев рассказал о схеме президента Украины Владимира Зеленского.

Депутаты Верховной рады недавно приняли закон о снятии моратория на продажу земли и закон о банковском регулировании. Эти законодательные инициативы необходимо было внедрить для того, чтобы получить кредит от МВФ. Об этом информирует РИА ФАН.

Эксперт сообщил, что Зеленский хочет заработать денег. Поэтому он готов взять у МВФ кредит в размере 10 млрд долларов, а затем объявить дефолт на Украине, чтобы не возвращать внешний долг. Таким образом, власти страны работают по плану американского финансиста и спекулянта Джорджа Сороса.

Украинский специалист добавил, что Зеленский стал единственным из президентов Украины, который решился на распродажу сельскохозяйственной земли. С ним Сорос точно успел договориться. Теперь украинская земля не будет принадлежать самим украинцам.