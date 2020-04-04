Ополчение Ирака заявило, что не допустит дальнейшей американской оккупации

Иракские ополченцы заявили о продолжении американской оккупации Ирака, пишут СМИ.

Как передает Telegram-канал "Рыбарь", восемь отрядов иракского ополчения "Хашд Шааби" опубликовали заявление, в котором напомнили о продолжающейся американской оккупации вопреки воле граждан Ирака. Отмечается, что силы США атакуют гражданские объекты в стране.

В связи с этим ополченцы признали войска США оккупантами и заявили, что будут общаться с ними с позиции силы. Они отметили, что американские угрозы в их адрес говорят о слабости США.

Также отряды "Хашд Шааби" выступили против обвиняемого в коррупции премьер-министра Ирака Аднана аз-Зуруфи, являющегося американским ставленником. Они отметили, что политик был назначен вопреки мнению протестующих и духовенства страны. Ополчение подчеркнуло, что он представляет угрозу государству.

Резюмируя, ополченцы выразили готовность до последнего защищать народ Ирака, а также не допустить дальнейшей оккупации и раздела страны.

Тем самым народ Ирака явно дает понять, что выступает против дальнейшего пребывания американских войск на территории своего государства. Однако США абсолютно не волнует мнение ни иракского населения, ни властей страны. Вопреки их воле, они лишь говорят об усилении военного присутствия в стране.