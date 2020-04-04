Захарова сообщила о поступлении в МИД денег для помощи россиянам за границей

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что в МИД поступили средства, выделенные правительством на оказание социальной помощи гражданам России, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться.

Сейчас в МИД уже начали поступать обращения от россиян, которые не успели вернуться домой из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса. Первые выплаты нуждающимся поступят уже в ближайшее время. Об этом сообщили в МИД. Ранее стало известно, что в ночь на 4 апреля Росавиация приостановила рейсы, которые вывозили российских туристов на родину. Сроки возобновления международных авиаперелетов пока неизвестны.