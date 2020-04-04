Режиссер "Хищных птиц" объяснила провал фильма в прокате

Фильм киновселенной DC "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" при бюджете 100 млн долларов собрал в прокате всего 200 млн. Такие сборы можно считать провальными. Режиссер картины поделилась своими мыслями на этот счет.

Кэти Янь, создательница ленты, дала интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором рассказала о проблемах фильма, и о возможных причинах провала в широком прокате. Янь рассчитывала на другой результат, работая над этим проектом.

Особенностью фильма является то, что главными героями стали женщины. По словам режиссера, зрители пока не готовы к таким фильмам, что подтверждает похожий "опыт" картины "Охотники за привидениями" 2016 года.

Картина стала доступна к просмотру на различных стриминговых сервисах 24 марта 2020 года, но не смогла принять участие в борьбе за первые позиции.