Вбросы и фейки о коронавирусе поддержали представители партии "Яблоко"

Действия автора поста с недостоверными данными о коронавирусе в Сестрорецке нашли поддержку среди членов партии "Яблоко".

Первое уголовное дело о распространении недостоверных данных о коронавирусе возбуждено в РФ. За автора поста Анну Шушпанову, которая утверждает, что в Сестрорецкой больнице больного COVID-19 якобы отпустили домой, вступились петербургские "яблочники". Публикация была удалена сразу после начала следственных мероприятий.

Журналисты либеральных СМИ не смогли пройти мимо такой новости и поспешили поделиться ею со своими читателями. Так, "Новая газета" прикрепила к своему материалу текст удаленного поста. На него обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Интересен тот факт, что автор публикации в качестве "доказательств" приводит слова "неназванных местных жителей". Однако чтобы подтвердить или опровергнуть такую информацию, необходимо обращаться за комментарием к персоналу больницы.

Попытки "Яблока" оправдать Шушпанову

Члены петербургского отделения партии "Яблоко" решили открыто вступиться за Анну Шушпанову, на что не смогли решиться либерально настроенные СМИ. Автор публикации о больном из Сестрорецка известна как член территориальной избирательной комиссии №13 от "Яблока". За Анну Шушпанову заступилась председатель отделения Екатерина Кузнецова. Она потребовала "немедленного прекращения уголовного дела" в отношении коллеги.

Обращение Кузнецова опубликовала в соцсети "ВКонтакте". Как отмечает Nation News, в своей публикации Екатерина Кузнецова написала, что "власти в качестве экстренной меры первым делом под шумок внесли в Уголовный кодекс статью о ложных новостях, ведь бороться с неофициальной информацией им важнее, чем с самим вирусом".

А "оппозиция" против!

Очевидно, что Кузнецова не понимает разницы между неофициальными данными и несоответствующей действительности информации. По ее мнению, рассказы безымянных жителей могут считаться достоверным источником. Ранее "оппозиция" уже неоднократно выступала против реализуемых властями РФ мер в борьбе с коронавирусом.

Так, они утверждали, что решения руководства страны якобы неэффективны. Однако позже все-таки признали, что реализуемые меры действительно необходимы в сложившейся ситуации. В частности, об этом заявил депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский. Полностью согласиться с властями страны он не может. В связи с этим Вишневский объявил о "незаконности" карантинных мер.