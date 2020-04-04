Губернатор Подмосковья узнал о состоянии пострадавших в Орехово-Зуеве

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прибыл в Орехово-Зуева, чтобы пообщаться с пострадавшими из-за ЧП и рассказать, каким образом им будет оказываться поддержка.

Глава Подмосковья заявил, что в ближайшее время будут обзванивать всех тех, кто проживает в доме, в котором из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд. Об этом пишет телеканал "360". Губернатор сообщил, что на место происшествие будет доставлено горячее питание для всех нуждающихся, кроме того, граждан, которые остались без жилья, будут заселять в комнаты и гостиницы.

"Никаких раскладушек. Расселяем по комнатам и гостиницам", — подчеркнул Воробьев.

Глава Подмосковья рассказал, что останется на месте, где случилось ЧП, до тех пор, пока не будут проведены все основные необходимые работы. Также он назначил встречу с жителями для того, чтобы ответить на интересующие их организационные вопросы.