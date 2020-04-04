Глава ФЗНЦ призвал руководство Facebook остановить "эксперименты" над россиянами

Россию как страну третьего мира воспринимает Facebook и потому игнорирует требования по удалению фейков и вбросов о коронавирусе, уверен глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Возмущение главы комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций вызвало отношение руководства Facebook к мошенникам, наживающимся на страхах россиян перед пандемией. Американская соцсеть рекламировала услуги людей, которые предлагали достать "спецпропуска для перемещения по Москве". Они якобы понадобятся в ближайшее время, хотя слухи официально опроверг мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Федеральное агентство новостей.

"При этом жалобы на жуликов-фейкометов, которые пишутся в администрацию американской соцсети, игнорируются", – подчеркнул Малькевич.

Жертвами такого рода инфовбросов зачастую становятся молодые родители и другие категории граждан, легко поддающиеся волнениям. По мнению главы ФЗНЦ, Facebook воспринимает Россию как отсталую страну, которая не нуждается в фильтрации контента, работе модераторов и блокировке фейковой информации.

"У себя они пытаются навести порядок, а на нас ставят эксперименты", – заявил общественник.

Инфовбросы и фейки о коронавирусной инфекции распространяет не только Facebook. В подобных действиях уличили и главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву. Малькевич рассказал, как ей удается избегать уголовного наказания за дезинформацию граждан.