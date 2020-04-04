Регионы России ограничивают продажу алкоголя. Москва и Петербург против
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих недель по всей России. Употребление спиртного может усугубить течение заболевания, если человек заразится коронавирусом, предостерег врач. Вместе с тем он признал, что сухой закон стоит вводить лишь в отдельных субъектах.
Сейчас в большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Выходить на улицу строго рекомендуется только в ближайший магазин, вынести мусор или погулять с собакой. Кроме того, закрыты парки, ТЦ, непродовольственные магазины, салоны красоты и рестораны. В ряде субъектов РФ также решили ограничить и продажу алкогольной продукции.
Самые жесткие меры ввели власти Якутии. С 31 марта «сухой закон» в республике действует в четырех муниципальных районах. Глава Якутии Айсен Николаев объяснил полный запрет продажи алкоголя ростом «пьяных» преступлений. После объявления нерабочей недели продажи спиртных напитков выросли более чем в два раза.
Самоизолироваться без алкоголя будут и жители Тувы. В столице республики Кызыле розничная продажа спиртного и пива запрещена во всех торговых точках. При в этом продажа алкоголя в регионе и без того серьезно ограничена.
А в Забайкальском крае полный запрет на продажу алкоголя отменили всего спустя сутки после введения. Власти опасаются роста контрафактной продукции. С 6 апреля вместо запрета будут действовать временные ограничения. Алкоголь можно будет купить в период с 10:00-11:00 и до 14:00-15:00 часов.
«Главное — это здоровье людей. Но с другой стороны это и максимальное сохранение предприятий и бизнеса», — отметил министр экономического развития региона Александр Бардалеев.
На фоне карантина продажу алкоголя также ограничили в Башкирии, Кемеровской области, Карелии, Красноярском и Пермском краях.
Власти Башкирии с 1 апреля разрешили продажу алкоголя только с 10:00 до 18:00.
«Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут»,— написал глава республики Радий Хабиров в Facebook.
Такие же меры введены в Красноярском крае. Власти Хакасии со 2 апреля ввели более строгое ограничение —спиртное будет продаваться с 10:00 до 15:00.
«К предпринимателям и продавцам, нарушившим запрет, будут применяться санкции согласно действующему законодательству», — заявил губернатор Валентин Коновалов.
В Карелии и Пермском крае продажа спиртного разрешена с 10:00 до 14:00 и с 11:00 до 20:00 соответственно.
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев распорядился закрыть все точки, где продают алкоголь и табак. Это касается заведений, где спиртное продается на разлив. В сетевых магазинах алкоголь по-прежнему будут доступен.
В Москве продажу алкоголя ограничивать не собираются, заявил председатель Мосгордумы Шапошников. В Петербурге магазины с табачной и алкогольной продукцией также продолжат работу, сообщил глава города Александр Беглов. Умеренное потребление алкоголя и табака — не самая большая проблема в условиях пандемии, уверен он.
«Это никак не влияет на болезнь, влияет на другие вещи, но тем не менее разумное употребление это даже и неплохо», — сказал Беглов в интервью телеканалу 78.ru
Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок градоначальника поддерживает. Любые ограничения, даже если они буду введены, приведут к возникновению подпольного рынка, объяснил парламентарий «Политике Сегодня».
«Ограничение не избавит жителей города от желания купить спиртное. Это будут напитки низкого качества, их употребление приведет к массовому отправлению. Мы такое уже в истории страны проходили», — подчеркнул Четырборк.
Минпромторг действия регионов тоже не поддерживает. Глава ведомства Денис Мантуров попросил у местных властей не ограничивать продажу спиртного, так как это может спровоцировать рост «контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение».