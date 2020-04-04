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17:10   4 Апреля 2020
Общество

Глава "Вектора" считает, что коронавирус преобразуется в сезонное заболевание

Глава "Вектора" считает, что коронавирус преобразуется в сезонное заболевание

Коронавирус нового типа не исчезнет, а перейдет в разряд сезонных заболеваний, считает генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" Ринат Максютов.

По словам Максютова, новый тип коронавируса сможет в дальнейшем преобразоваться и стать обычным сезонным вирусом наряду с гриппом, но с чуть большим количеством тяжелых случаев. Следовательно, высок риск того, что коронавирусная инфекция не исчезнет из человеческой популяции.

Глава "Вектора" также выразил уверенность в том, что этот вирус не был искусственно создан. По его словам, вирус SARS, который вызвал атипичную пневмонию в 2002-2003 годах, напоминает COVID-19, однако их различия находятся на уровне 20%. Летальность нового вируса намного выше, чем вируса гриппа.  

Директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал о начале клинических испытаний вакцины против коронавируса. В качестве подопытных животных были выбраны обезьяны. По словам специалиста, препарат успешно проверили на грызунах. Теперь вакцину проверят на приматах. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.   

 

 

 

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #лечение #коронавирус

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