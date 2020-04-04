Как в Петербурге делают тесты на коронавирус

3 апреля корреспондент «Политики сегодня» проверил на собственном опыте, где и как в Северной столице можно сделать тест на COVID-2019.

На сайте Минздрава РФ указано, что тестирование проводится среди тех, кто за последний месяц посещал неблагоприятные по коронавирусу страны или общался с заболевшими. Частное тестирование проводят лаборатория Helix и клиника «Медси». Частная лаборатория Helix начала делать тесты одной из первых. Туда на горячую линию мы и позвонили 1 апреля 2020 года. Было занято. Через 20 минут удалось связаться с оператором.

«Выезжали за границу в последнее время? Поднималась ли температура за последние десять дней? Общались ли с теми, у кого положительный тест на коронавирус?», — выведала она.

На все вопросы корреспондент отвечает — «нет», — иначе в тесте откажут. Записаться удалось только на 3 апреля, большая загруженность. Цена теста составляет 600 рублей, плюс 200 рублей за забор материала, итого 800 — рублей.

За минуту до записи дверь в лабораторию была заперта. На каждого пациента выделяется десять минут, никакой живой очереди. Ровно в назначенное время девушка в защитном костюме, очках, перчатках и маске открыла дверь и уточнила фамилию и время записи. Увидев камеру, девушка обрывисто сказала о том, что снимать внутри запрещено.

Приемная Helix выкрашена в светлые салатовые тона, которые внушают спокойствие. Но больше успокаивает запах, который сразу же дает о себе знать — помещение явно обрабатывают сильно спиртованным антисептиком.

«Снимайте верхнюю одежду, оставляйте на диване, надевайте бахилы, берите градусник», — объяснила администратор в защитном.

На стене, у которой стоит диван, висит большой аппарат ультрафиолетового излучения — один из методов дезинфекции. В анкете нужно указать ФИО, возраст, место работы, были ли признаки ОРВИ, повышения температуры и контакты с больными коронавирусом. Еще один пункт — температура, если она окажется выше 37, отправят домой. Измеряется она электронным градусником, на этот раз он показывает 35,1.

Подготовительные процедуры окончены и девушка-администратор провожает в процедурный кабинет, также салатовый и спокойный. Там нужно усесться в невысокое кресло и приготовиться. Медсестра в таком же костюме белого цвета, синих перчатках, прозрачных очках и маске достает длинную белую палочку и наконечником делает забор биоматериала с миндалин — тест берется мазком из горла. После процедуры остается небольшое раздражение и желание прокашляться, заботливая администратор предлагает выпить воды. Палочка отправляется в пробирку, которых на стенде у окна и вправду очень много. Врач благодарит за обращение и разрешает пойти одеваться.

Если результат теста отрицательный, его присылают на почту через сутки или двое в зависимости от загруженности. Если же вы окажетесь корона-позитивными, позвонят сразу из Роспотребнадзора, где дальше решат, как поступить.

Работницы клиники рассказали, что пока ни одного положительного теста не было, а сами тесты у них такие же, как государственные. Как и обещали сотрудницы Helix, тест пришел на следующий день на почту с отрицательным результатом.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По оценкам ученых, она еще не достигла своего пика, а ее конец сложно предсказать. Наиболее зараженной страной сегодня остаются Соединенные Штаты — 279 355 зараженных, из них 7 451 человек скончался, а 12 729 выздоровели.

В России ситуация продолжает меняться, за сутки с 3 по 4 апреля зафиксировали 582 новых случая заражения, всего — 4 731 человек, из них 43 заболевших скончались, а 333 уже выписаны из больниц. Отследить информацию по пандемии можно на сайте ВОЗ или по онлайн-карте.