Правительство РФ выделило борющимся с коронавирусом медикам 320 млн рублей

Правительство РФ выделило более 321 млн рублей на премии для медиков, которые борются с распространением коронавируса в России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Премии медицинским работникам будут выплачивать за "особые условия труда и дополнительную нагрузку" в связи с пандемией коронавируса. Федеральное медико-биологическое агентство проконтролирует распределение стимулирующих выплат медработникам. Отчет о тратах в кабмин нужно будет представить до 1 сентября 2020 года.

Движение добровольцев "Волонтеры-медики" получит финансовую поддержку в размере 242 млн рублей. Распределение средств будет контролироваться Росмолодежью. "Волонтеры-медики" организуют работу оперативных штабов во всех регионах страны. Более 15 тысяч добровольцев будут оказывать адресную помощь пожилым людям, которые находятся в группе риска.

В России выявлено всего 4149 заболевших, большая часть из них – в Москве.Подробная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире опубликована на портале стопкоронавирус.рф. На портале можно изучить оперативные данные, которые предоставляют официальные источники.