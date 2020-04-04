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17:03   4 Апреля 2020
Общество

Правительство РФ выделило борющимся с коронавирусом медикам 320 млн рублей

Правительство РФ выделило борющимся с коронавирусом медикам 320 млн рублей

Правительство РФ выделило более 321 млн рублей на премии для медиков, которые борются с распространением коронавируса в России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Премии медицинским работникам будут выплачивать за "особые условия труда и дополнительную нагрузку" в связи с пандемией коронавируса. Федеральное медико-биологическое агентство проконтролирует распределение стимулирующих выплат медработникам. Отчет о тратах в кабмин нужно будет представить до 1 сентября 2020 года. 

Движение добровольцев "Волонтеры-медики" получит финансовую поддержку в размере 242 млн рублей. Распределение средств будет контролироваться Росмолодежью. "Волонтеры-медики" организуют работу оперативных штабов во всех регионах страны. Более 15 тысяч добровольцев будут оказывать адресную помощь пожилым людям, которые находятся в группе риска.

В России выявлено всего 4149 заболевших, большая часть из них – в Москве.Подробная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире опубликована на портале стопкоронавирус.рф. На портале можно изучить оперативные данные, которые предоставляют официальные источники.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #врачи #выплаты #коронавирус

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