Захарова рассказала о помощи россиянам, застрявшим за границей

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о мерах, принимаемых министерством для помощи россиянам, которые на сегодняшний день по-прежнему находятся за рубежом.

По ее словам, выделение 500 млн рублей на поддержку в МИД еще не поступили. Средства должны "материализоваться" вместе с соответствующим распоряжением и в кратчайшие сроки. Как только деньги и механизм их целевого использования появятся, ведомство проинформирует об этом.

Захарова также подчеркнула, что Министерство иностранных дел РФ готово работать с Уполномоченными по правам человека России и субъектами страны для решения всех гуманитарных вопросов наших сограждан, кто на сегодняшний день находится за рубежом.

Подытоживая, представитель МИД заверила, что работа с самими субъектами тоже продолжится, чтобы "там своих не забывали".