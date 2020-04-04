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 В Госдуме считают, что митинги КПРФ в разгар пандемии могут стоить пенсионерам жизни

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16:40   4 Апреля 2020
Общество

В Госдуме считают, что митинги КПРФ в разгар пандемии могут стоить пенсионерам жизни

В Госдуме считают, что митинги КПРФ в разгар пандемии могут стоить пенсионерам жизни

Представители КПРФ должны извиниться за митинг во время пандемии коронавирусной инфекции, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Выход на улицу 17 марта коммунисты посвятили годовщине референдума о сохранении СССР. Акции прошли по всей стране: в разных городах провели марши в поддержку Иосифа Сталина и Владимира Ленина. В это время власти РФ уже выпустили рекомендации по поводу того, что массового скопления людей нужно избегать, чтобы препятствовать распространению COVID-19.

Призывающие россиян выходить на улицы в период пандемии члены КПРФ подвергли жизни людей большому риску. И все это ради достижения личных политических целей, отметил Милонов в интервью Newinform. Депутат назвал коммунистов потенциальными убийцами пенсионеров.

"Я ожидаю, что руководство КПРФ принесет извинения россиянам за подобного рода недальновидные поступки", – заявил парламентарий.

Члены КПРФ повели себя безответственно, подчеркнул депутат. Милонов считает, что за создание такой угрозы для граждан России коммунисты должны жестко ответить. Собеседник издания призвал руководство партии извиниться.

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Автор: Руслан Неглинный
#кпрф #милонов #коронавирус

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