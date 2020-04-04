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16:39   4 Апреля 2020
Политика

Действия ПНС способствуют распространению COVID-19 в Ливии

Действия ПНС способствуют распространению COVID-19 в Ливии

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подвергает опасности население страны своими действиями, которые способствуют распространению коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Ливии наблюдается плачевная ситуация со всей системой здравоохранения, отмечая нехватку медицинских препаратов и средств защиты в пандемию коронавируса, пишет Федеральное агентство новостей

В ПНС подтвердили, что в Ливии умер первый пациент с коронавирусом. Число случав заражения вирусом COVID-19 по стране достигает десяти. 

Житель Ливии ранее рассказал, что ПНС прячет пленных военных Ливийской национальной армии (ЛНА) в подземных тюрьмах под больницами. 

Организация объединенных наций (ООН) на прошедшем заседании призвала ПНС освободить незаконно удерживаемых пленных ввиду угрозы распространения коронавируса, в том числе и похищенных российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, находящихся с мая 2019 года в частной тюрьме "Митига".

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Автор: Илья Романович
#ливия #лна #пнс #коронавирус

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