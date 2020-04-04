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16:22   4 Апреля 2020
Политика

Боевики ПНС пытаются спровоцировать ЛНА нарушить режим перемирия

Боевики ПНС пытаются спровоцировать ЛНА нарушить режим перемирия

Десятки боевиков протурецких формирований отказались поддерживать режим главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

Ряд сирийских наемников, участвующих в боевых действиях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, сдались в плен Ливийской национальной армии (ЛНА), пишет Федеральное агентство новостей.

Боевики ПНС продолжают провоцировать ЛНА в сторону нарушения режима прекращения огня на территории Ливии, в очередной раз атаковав мирные районы в южной части Триполи из тяжелой артиллерии. 

Военные ЛНА допросили сдавшихся в плен сирийских наемников из протурецких группировок, взаимодействующих с ПНС. 

Правительственные войска приступили к контртеррористической миссии в районах Салах ад-Дин и Ас-Сабиа.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #лна #пнс #саррадж

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