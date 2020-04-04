Боевики ПНС пытаются спровоцировать ЛНА нарушить режим перемирия

Десятки боевиков протурецких формирований отказались поддерживать режим главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

Ряд сирийских наемников, участвующих в боевых действиях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, сдались в плен Ливийской национальной армии (ЛНА), пишет Федеральное агентство новостей.

Боевики ПНС продолжают провоцировать ЛНА в сторону нарушения режима прекращения огня на территории Ливии, в очередной раз атаковав мирные районы в южной части Триполи из тяжелой артиллерии.

Военные ЛНА допросили сдавшихся в плен сирийских наемников из протурецких группировок, взаимодействующих с ПНС.

Правительственные войска приступили к контртеррористической миссии в районах Салах ад-Дин и Ас-Сабиа.