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15:58   4 Апреля 2020
Общество

Могущество СССР вскружило голову США и не дает покоя до сих пор

Могущество СССР вскружило голову США и не дает покоя до сих пор

Отношение США к России как к противнику и конкуренту носит глубокий, базовый характер, который сформировался еще в прошлом веке, убежден депутат Государственной думы Константин Затулин.

Свои антироссийские выводы политическая элита Соединенных Штатов сделала после развала СССР, заявил парламентарий. По его мнению, в тот момент США избавились от страха перед единственным государством, которое могло открыто противодействовать Западу, Советским Союзом, отмечает iReactor.

Именно поэтому американские власти не намерены отказываться от развязанной ими же информационной войны против России и будут продлевать санкции в период пандемии, считает парламентарий. По его словам, отношение США к РФ как к старому противнику сводит благодарность истеблишмента Соединенных Штатов за оказанную медицинскую помощь в борьбе с коронавирусом до поверхностного уровня. Гуманитарная помощь, заметил парламентарий, может изменить отношение к России только у простых американцев, но далеко не сразу.

Сами США стали мировым лидером по числу зараженных коронавирусной инфекцией. По последним официальным данным, в Соединенных Штатах заражено 277985 человек. При этом медики одного из штатов отмечают отсутствие необходимых средств защиты. Национальный резерв поставил в больницы Алабамы гнилые медицинские маски.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #ссср #пандемия

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