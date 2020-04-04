Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство РФ выделило борющимся с коронавирусом медикам 320 млн рублей

Правительство РФ выделило борющимся с коронавирусом медикам 320 млн рублей

 В Госдуме считают, что митинги КПРФ в разгар пандемии могут стоить пенсионерам жизни

В Госдуме считают, что митинги КПРФ в разгар пандемии могут стоить пенсионерам жизни
Захарова рассказала о помощи россиянам, застрявшим за границей

Захарова рассказала о помощи россиянам, застрявшим за границей

 Власти РФ выделили более 10 млрд рублей на премии врачам в регионах

Власти РФ выделили более 10 млрд рублей на премии врачам в регионах
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

 Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами
Правительство РФ выделило борющимся с коронавирусом медикам 320 млн рублей

Правительство РФ выделило борющимся с коронавирусом медикам 320 млн рублей

 В Госдуме считают, что митинги КПРФ в разгар пандемии могут стоить пенсионерам жизни

В Госдуме считают, что митинги КПРФ в разгар пандемии могут стоить пенсионерам жизни
Захарова рассказала о помощи россиянам, застрявшим за границей

Захарова рассказала о помощи россиянам, застрявшим за границей

 Власти РФ выделили более 10 млрд рублей на премии врачам в регионах

Власти РФ выделили более 10 млрд рублей на премии врачам в регионах
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

 Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами
15:37   4 Апреля 2020
Политика

Голикова заявила, что COVID-19 попал в Россию из 73 стран

Голикова заявила, что COVID-19 попал в Россию из 73 стран

Чаще всего коронавирус в Россию завозят из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в субботу, 4 апреля.

По ее словам, больше половины пациентов с коронавирусной инфекцией в России заразились контактным путем на территории страны.

По последним данным, число больных пневмонией нового типа в России превысило 4700 человек. За последние сутки было выявлено 582 случая заболевания. Скончались 43 пациента, 333 человека выздоровели. Вирус успел распространиться в 73 региона РФ.

11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала пандемией вспышку COVID-19, которую впервые зафиксировали в китайском Ухане в декабре прошлого года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #голикова #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...