Голикова заявила, что COVID-19 попал в Россию из 73 стран

Чаще всего коронавирус в Россию завозят из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в субботу, 4 апреля.

По ее словам, больше половины пациентов с коронавирусной инфекцией в России заразились контактным путем на территории страны.

По последним данным, число больных пневмонией нового типа в России превысило 4700 человек. За последние сутки было выявлено 582 случая заболевания. Скончались 43 пациента, 333 человека выздоровели. Вирус успел распространиться в 73 региона РФ.

11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала пандемией вспышку COVID-19, которую впервые зафиксировали в китайском Ухане в декабре прошлого года.