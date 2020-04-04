Шесть человек нашли под завалами разрушенного подъезда в подмосковном Орехово-Зуеве

Шесть человек были найдены под завалами рухнувшего подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Гагарина в городе Орехово-Зуево Московской области.

Об этом сообщил глава администрации города Геннадий Панин. По его словам, пятеро человек получили травмы. По предварительным сведениям, один человек погиб. Взрыв бытового газа произошел в квартире на третьем этаже. В результате был обрушен весь подъезд с первого по пятый этаж, где осталась заблокированной пожилая женщина. Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС удалось ее спустить вниз.